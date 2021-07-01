Праздник «Алые паруса», который провели для выпускников в Санкт-Петербурге, никак не повлиял на рост заболеваемости ковидом среди молодежи. Традиционное мероприятие провели 25 июня в очном формате — его не стали отменять, несмотря на ухудшение ситуации с пандемией.

Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Заболеваемость в том числе среди когорты старших школьников, 16-18 лет, а я это мониторю каждый день, снижается. Я говорю о том, что я вижу — праздник „Алые паруса“ никак не нашел отражение в числе заболевших детей, молодых людей этой возрастной группы», — отметил он.

Традиционный праздник для выпускников провели 25 июня в очном формате. Там присутствовали только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области — бывших школьников из других городов не приняли из-за ситуации с коронавирусом. Вместе с детьми на мероприятии были их педагоги, которые предоставили сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

По последней информации, в Санкт-Петербурге зафиксировали 471 264 случая заболевания ковидом с начала пандемии. Северная столица занимает второе место по числу заражений — лидерство удерживает Москва. Всего в городе выздоровели 447 926 пациентов, 16 461 человек умер.