Вирусолог объяснил, стоит ли в этом году приглашать детям Деда Мороза

Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что родители должны приглашать своим детям на Новый год Дедов Морозов и Снегурочек, которые обязательно привиты. Об этом сообщил NEWS.ru.

По его словам, если они привиты, то это будет более-менее безопасно.

«Я думаю, что на этот счет санитарно-эпидемиологические власти дадут свои указания», — добавил Альтштейн.

Также он выразил мнение, что в идеале они должны быть в масках, но это глупо.