Вирусолог объяснил, стоит ли в этом году приглашать детям Деда Мороза
Альтштейн: родители могут приглашать для детей Дедов Морозов и Снегурочек, но они должны быть вакцинированными
Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что родители должны приглашать своим детям на Новый год Дедов Морозов и Снегурочек, которые обязательно привиты. Об этом сообщил NEWS.ru.
По его словам, если они привиты, то это будет более-менее безопасно.
«Я думаю, что на этот счет санитарно-эпидемиологические власти дадут свои указания», — добавил Альтштейн.
Также он выразил мнение, что в идеале они должны быть в масках, но это глупо.