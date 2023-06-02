02 июня 2023, 19:10
«Альтернативы пока нет». Блокировку YouTube назвали невозможной в Госдуме
Зампред комитета ГД Горелкин: заблокировать YouTube пока невозможно
Видеохостинг YouTube сейчас невозможно заблокировать по техническим причинам, кроме того, у него пока нет альтернатив. На это указал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, общаясь с участниками «Мастерской новых медиа». Его слова привели в Telegram-канале проекта.
«YouTube враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно», — констатировал Горелкин.
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Депутат добавил, что Google годами встраивался в российскую цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть по всей стране. Он предложил пока одновременно публиковать ролики в в YouTube, «Дзен» и VK, а затем постепенно переходить на две последние площадки.
По словам Антона Горелкина, к сентябрю 2023 года завершится работа сервиса «VK Видео» в тестовом режиме.
Видеохостинг YouTube является самым популярным во всем мире. В прошлом году Совфед озвучивал количество пользователей платформы в России — тогда их было примерно 90 миллионов.
Госдума РФ
YouTube
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