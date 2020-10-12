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    12 октября 2020, 01:02

    Вирусолог предложил альтернативу блокировке проездных пенсионерам

    Кирилл Фролов

    Тотальное ношение медицинских масок даст больший эффект, чем ограничение передвижения людей. Об этом заявил вирусолог Центра имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев, сообщил ТАСС.
    Вирусолог предложил альтернативу блокировке проездных пенсионерам

    Ранее власти Москвы на фоне роста числа выявленных случаев коронавируса обязали компании перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. В школах объявили двухнедельные каникулы, а пенсионерам заблокировали проездные.

    По словам Зуева, проблему с распространением COVID-19 можно решить «одним простейшим путем — точным соблюдением масочного режима».

    «Если публика не понимает, что надо это делать, и в метро из десяти человек один сидит в маске, значит, надо вводить строгие меры», — рассказал ученый в эфире радиостанции «Комсомольская правда». И призвал штрафовать нарушителей, «как это делается в целом ряде стран».

    В пример Зуев привел Китай, где «за счет дисциплинированности и неукоснительного выполнения рекомендаций» страна смогла побороть эпидемию.

    Россия проходит пик заболеваемости коронавирусом. В воскресенье, 13 октября, за сутки впервые выявили более 13 тысяч больных.