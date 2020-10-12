Вирусолог предложил альтернативу блокировке проездных пенсионерам

Ранее власти Москвы на фоне роста числа выявленных случаев коронавируса обязали компании перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. В школах объявили двухнедельные каникулы, а пенсионерам заблокировали проездные.

По словам Зуева, проблему с распространением COVID-19 можно решить «одним простейшим путем — точным соблюдением масочного режима».

«Если публика не понимает, что надо это делать, и в метро из десяти человек один сидит в маске, значит, надо вводить строгие меры», — рассказал ученый в эфире радиостанции «Комсомольская правда». И призвал штрафовать нарушителей, «как это делается в целом ряде стран».

В пример Зуев привел Китай, где «за счет дисциплинированности и неукоснительного выполнения рекомендаций» страна смогла побороть эпидемию.

Россия проходит пик заболеваемости коронавирусом. В воскресенье, 13 октября, за сутки впервые выявили более 13 тысяч больных.