Вице-мэр Москвы Ефимов рассказал о работе сервиса подбора альтернативных поставщиков

Представители промышленного бизнеса Москвы начали искать отечественных поставщиков комплектующих, материалов и оборудования через новую систему, подготовленную столичной мэрией. Власти города запустили ее в марте после разрыва цепочек поставок со стороны иностранных компаний. О том, как работает система рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в новых экономических условиях московские заводы обратились к производителям необходимого сырья и оборудования внутри страны. Выбрать альтернативного поставщика можно при помощи специальной системы, созданной мэрией Москвы.

«На данный момент за консультацией по подбору альтернативных поставщиков обратились свыше 130 компаний. Так, более 50 заявителей попросили помочь найти нужные товары, а свыше 70 сами захотели стать альтернативными поставщиками для промышленных предприятий столицы», — заявил Ефимов.

Сервис доступен на сайте Агентства промышленного развития. Заказчикам необходимо сформировать свою заявку на подбор поставщика или рассказать, что они готовы предложить в качестве замены иностранному сырью или комплектующим.

Также предприятия могут обратиться с запросом на антикризисную горячую линию поддержку промышленности. Она также начала работать с середины марта. Там компании могут получить консультацию по вопросам импортозамещения. Как отметил Ефимов, только за первый месяц на горячую линию поступило более 200 обращений от предприятий Москвы.

Как подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, на горячей линии предприниматели могут узнать про все меры поддержки, которые действуют в городе.

«Более 50 из поступивших звонков были связаны с действующими в городе мерами поддержки. 30 компаний обратились с вопросами и предложениями, относящимися к работе сервиса подбора альтернативных поставщиков», — рассказал он.

Овчинский добавил, что также на горячей линии провели консультации по льготной аренде земельных участков, оказали помощь поиске инвесторов и ответили на другие вопросы помощи бизнеса. В частности предпринимателям рассказали о поиске посредников для поставки зарубежного оборудования.

Горячей линией поддержки промышленности могут воспользоваться инвесторы, чтобы узнать о самых перспективных направлениях в производствах Москвы для будущих вложений.

Антикризисная горячая линия по поддержке промышленности работает по номеру: +7(495) 445−41−30. Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте «Экономика Москвы».