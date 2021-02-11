Мясников назвал альтернативную причину роста смертности в 2020 году

Две трети случаев избыточной смертности в 2020 году обусловлены не коронавирусом, а недостаточным лечением других болезней. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, и так по всему миру», — сказал он НСН.

По словам Мясникова, это произошло из-за того, «что все силы были брошены на борьбу с ковидом».

В США, добавил теледоктор, каждый четвертый пациент с инфарктом не успел дождаться скорой помощи. Также из-за COVID-19 лечение не получили пациенты с онкологическими заболеваниями и хронические больные.

Ранее на этой неделе Росстат опубликовал данные по смертности за 2020 год. За это время в стране умерли 2 миллиона 124,5 тысячи человек. Это на 324 тысячи или 17,9% больше, чем годом ранее. Вице-премьер Татьяна Голикова признала, что избыточная смертность связана с коронавирусом.

Тем временем уже два российских региона — Удмуртия и Чечня — отменили обязательный масочный режим, заявив об улучшении ситуации с заболеваемостью COVID-19.