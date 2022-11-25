Общество 25 ноября 2022, 16:04 Альтернативная энергетика пока не может заменить природный газ — специалист по энергетике Каленков

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Генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков в разговоре с изданием «Экономика сегодня» объяснил, почему никакая альтернативная энергетика на сегодняшний день не может заменить природный газ.

По словам эксперта, на данный момент наиболее экологичным источником энергии является гидроэнергия на горных реках.

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«Правильно вписанная электростанция на горной реке — это достаточно серьезное капиталовложение, очень сложное инженерное сооружение», — добавил он.

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Каленков отметил, что зеленая энергетика в чистом виде (ветер и солнце) неэффективна.

«Но и для того чтобы произвести условную ветряную станцию, нужно тратить какое-то количество энергии», — подчеркнул эксперт.

В заключении он добавил, что природный газ является наиболее чистым и дешевым источником энергии в настоящий момент и никакая альтернативная энергетика заменить его не может.