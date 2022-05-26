Альтернатива кинопремии «Оскар» сможет появиться в России

Альтернативой американской кинопремии «Оскар» может стать приз Евразийской киноакадемии, которую необходимо создать. С этим предложением на Евразийском экономическом форуме выступил глава Союза кинематографистов России Никита Михалков.

«У меня есть предложение: создать Евразийскую киноакадемию. С призом, альтернативным „Оскару“. Потому что „Оскар“ стал полностью политической премией», — заявил он.

Михалков заявил, что для получения «Оскара» в кинокартине должно быть соблюдено несколько условий, включая наличие афроамериканцев или ЛГБТ-персонажей.

Режиссер уверен, что решение глав Евразийских государств может способствовать созданию киноакадемии.

«Имея свои принципы, желания в защиту корневой системы, мы можем дать понять многим, что есть не только кинематограф Голливуда. Есть кинематограф Евразийский, с великой культурой и историей. Если вы поддержите, это будет очень важно», — заключил режиссер.

Картина Михалкова «Утомленные солнцем» получила премию «Оскар» в 1995 году.