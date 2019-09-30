Россияне смогут показывать водительские права на телефоне Подробнее

Похмелкин признался, что не видит в инициативе ГИБДД подводных камней. По его мнению, при реализации этого проекта важно сохранить возможность выбора. Кто хочет — прежний, пластиковый вариант, кто хочет — электронный.

Он заметил, что в нынешнее время современных технологий идея с введением электронных прав должна возобладать и большая часть автомобилистов перейдет на этот формат.

«Но кто-то, может, и не захочет, поэтому альтернатива должна оставаться», — резюмировал Похмелкин.