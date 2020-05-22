Алтайскую больницу закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

В Алтайской краевой клинической больнице скорой помощи выявили вспышку коронавируса. COVID-19 подтвердили у 38 медиков и 11 пациентов. Лечебное отделение закрыли на двухнедельный карантин.

Положительным оказался тест на коронавирусную инфекцию у пациентки отделения реанимации, уточнил оперштаб региона. Она стала первой в больнице Барнаула, у кого выявили заболевание. Женщину лечили от пневмонии и взяли у нее анализ.

В Минздраве Алтайского края уточнили, что больную с COVID-19 перевели в госпиталь городской больницы №5.

Специалисты министерства вместе с сотрудниками Роспотребнадзора начали профилактические мероприятия. Обследование контактных пациентов показало, что инфекция есть у 11 человек, проходящих лечение, и 38 медработников.

Некоторых сотрудников больницы перевели в госпитали Барнаула, перепрофилированные под коронавирус. Других отправили лечиться дома. Степень тяжести заболевания у людей разная. На COVID-19 протестируют всех, кто контактировал с больными. Тестирование продолжается.

Больницу закрыли на 14-дневный карантин. Все пациенты и медики останутся в стационаре до его окончания. Лечебное учреждение временно не принимает новых больных. Их перенаправят в другие барнаульские клиники.

«В медицинских учреждениях края достаточно мощностей, чтобы обеспечить жителям края и города Барнаула качественную помощь», — отметила зампред правительства региона Ирина Долгова.

Коронавирус выявили и у нескольких десятков сотрудников скорой в Петропавловске-Камчатском. Проверку случившегося проводит СК.