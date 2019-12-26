Алтайский вожатый уволился из-за неудачной шутки со свастикой

После волны возмущения родителей и пользователей Сети, педагог решил уволиться и написал покаянный пост. «Данный поступок, совершенный мной, не нес в себе никакого злого умысла, направленного на унижение чести и достоинства людей, а также на разжигание какой-либо ненависти или вражды», — приводит РИА «Новости» текст его сообщения.

Он добавил, что педагогической деятельностью больше не занимается, что он не экстремист и не националист, а случившееся он назвал «неудачной шуткой, которая закончилась плохо». Бывший вожатый рассказал, что он патриот России, исправно платит налоги и служил в армии.

Этот пост, по его словам, не был направлен на разжигание ненависти, однако подобные поступки недопустимы. Ранее минздрав Алтайского края сообщил, что этот снимок сделали во время репетиции новогоднего мероприятия, а дети изображали «звездочку», а не свастику.