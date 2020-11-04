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    04 ноября 2020, 11:34

    Алтайский университет поздравил студентов с Днем народного единства флагом несуществующей страны

    Анастасия Калинина

    Алтайский государственный университет решил поздравить своих студентов с Днем народного единства на своей странице во «ВКонтакте». И все бы хорошо, только флаг на картинке был далеко не российский.

    Администратор группы оформил поздравления ректора университета Сергея Бочарова в виде картинки.

    «От патриотического настроя молодых россиян зависит могущество нашей страны в будущем! <…> В единстве — уверенность и непобедимость нашей Родины!» — цитирует группа слова ректора.

    Единственный нюанс — запись была обрамлена бело-красно-голубым флагом неизвестного государства. Вероятно, по задумке автора, там должен был находиться все-таки российский бело-сине-красный флаг.

    Через некоторое время администратор все осознал и картинку в группе заменил.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила соотечественников с Днем народного единства и назвала главные цели России в этот день. Сегодня страна отмечает День народного единства. Однако большинство праздничных мероприятий пройдет в онлайн-формате.