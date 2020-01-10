Алтайский подросток заплатил в автобусе за маму с ребенком и стал миллионером

По данным издания, история случилась в городе Камень-на-Оби, куда вместе с трехлетним сыном приехала в гости к родителям петербургский блогер Наталья Мишина.

«В городе особо нет развлечений для моего Миши, но он любит кататься в автобусах. Вот мы и поехали „развлекаться“. С ребенком в автобусе быстро не усядешься — водитель начал нервничать, что мы не платим за проезд», — цитирует Мишину «Ридус».

Когда она подошла к водителю, чтобы расплатиться, оказалось, что это уже сделал 13-летний школьник по имени Иван. Он признался блогеру, что в их семье принято заботиться друг о друге, поэтому он и оплатил им проезд. Оказалось, что мальчик живет вместе с матерью и любит рисовать, но денег на художественную школу нет из-за ремонта.

Мишина опубликовала на своей странице в Instagram пост с номером карты матери школьника, чтобы помочь Ивану собрать деньги на художественную школу. За сутки на карту пришло около полутора миллиона рублей. «Мама, что я такого сделал? Я всего лишь проезд девушки с ребенком оплатил», — задался вопросом подросток