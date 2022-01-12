Алтайский депутат связал массовое убийство лошадей с местью

Массовое убийство лошадей в Алтайском крае было совершено из мести, поскольку такой жестокости в регионе никогда не наблюдали. Об этом заявил глава аграрного комитета регионального Заксобрания Сергей Серов, сообщили на сайте краевого отделения «Единой России».

Депутат назвал убийство 53 лошадей в Петропавловском районе вопиющим случаем. Серов отметил, что раньше на Алтае животных похищали ради выгоды. Но тут прослеживаются другие мотивы.

«Преступники явно действовали из мести. Из-за личностного конфликта пострадали ни в чем не повинные животные. Даже в войну ни у кого не поднималась рука убить лошадь, это благороднейшее животное, а здесь расстрелян целый табун», — сказал он.

Парламентарий уже обсудил ситуацию с многими фермерами, связывался с районными властями, алтайским Минсельхозом.

Серов отметил, что для Николая Дрокова, много лет занимающегося животноводством, это стало огромной потерей.

«И не столько финансовая, сколько моральная утрата», — подчеркнул депутат.

Полиция занимается расследованием. Серов выразил уверенность, что виновных найдут и накажут по всей строгости закона.

Ранее хозяин табуна Дроков рассказал «360», что животных убили, когда они гуляли на свободном выпасе. По его словам, убийцы специально загнали животных туда, откуда они уже не могли убежать. Не пожалели ни жеребят, ни беременных лошадей. Ущерб оценили в пять миллионов рублей. Предположительно, их могли застрелить из мелкокалиберной винтовки.