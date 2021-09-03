Алтайских прокуроров заподозрили в фотошопе фото с ветераном

Барнаульских прокуроров заподозрили в использовании фотошопа перед публикацией снимка с ветераном Наталией Донских, которая в канун 3 сентября возложила цветы к мемориалу погибшим советским воинам. Внимание на это обратила Baza.

При этом в Instagram-аккаунте прокуратуры опубликовали сразу две фотографии: до и после. На одной Наталия Донских с цветами в руках стоит одна, а на второй рядом находятся прокуроры Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова и Денис Петрик.

В беседе с сайтом kp.ru Мельникова подтвердила, что фотографию действительно редактировали, но себя к снимку не пририсовывали.

«Мы фотографировались вечером, и снимки получились темными, поэтому я попыталась высветлить фото. Кроме того, фото несколько раз пересылалось, а потом скачивалось из WhatsApp, поэтому качество очень плохое», — заявила прокурор.

Она подчеркнула, что вместе с коллегой действительно была у памятника. Это может подтвердить ветеран и продавец цветочного магазина, где покупали гвоздики. Но в Instagram-аккаунте прокуратуры можно найти фото, откуда взяли фигуры прокуроров. Они действительно были у памятника, но у другого и 22 июня.

В данный момент снимок с ветераном из аккаунта уже удалили. РИА «Новости» сообщило, что региональная прокуратура начала проверку объяснений коллег из городского отдела.