Алтайские власти вернут горячую воду после жалобы селянки Медведеву

Горячее водоснабжение в селе Санниково Алтайского края восстановят. Такое поручение дал губернатор региона Виктор Томенко по итогам рабочего совещания. Ранее одна из местных жительниц обратилась с соответствующей просьбой к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Чтобы отремонтировать систему теплоснабжения Санникова, сообщили в пресс-службе правительства региона, Первомайскому району окажут финансовую помощь. Ее направят и на возобновление подачи горячей воды для домов микрорайона Центральный. Размер субсидий, по словам министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева, составит 20-25 миллионов рублей.

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Минстрой намерен взять вопрос под особый контроль и будет наблюдать за проектированием, мероприятиями по реконструкции и при необходимости модернизации.

«Цель — обеспечить подачу горячей воды, в том числе в летний период», — заметил Гилев.

Глава Первомайского района Александр Иванов пообещал, что работы завершатся до конца 2020 года. Сейчас жители Санникова в штатном режиме получают услуги по тепло- и водоснабжению холодной водой. В многоквартирных домах многие установили электрические водонагреватели.

Татьяна Кадукина из Санникова обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву, когда он приехал в село с визитом. В Санникове проходило совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. Женщина попросила помочь главу российского правительства в восстановлении водоснабжения.

Алтайский губернатор Виктор Томенко побывал в квартире у Татьяны Кадукиной и заявил, что конкретное решение найдут и проработают за два дня. Дмитрию Медведеву он рассказал о трех домах, в которые с 2004 года перестала поступать горячая вода, добавило РИА «Новости». Как раз из-за этого жителям и пришлось пользоваться водонагревателями.

СК РФ по Алтайскому краю инициировал доследственную проверку из-за отсутствия у жителей Санникова горячей воды.