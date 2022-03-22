Алтайские власти сообщили, что сахар есть в торговых сетях региона
Правительство Алтайского края заверило, что торговые сети региона обеспечены сахаром. Об этом написал RT.
Уточняется, что Черемновский сахарный завод осуществляет отгрузку товара каждый день.
Федеральная антимонопольная служба РФ ранее приступила к проверке поставок сахара в розничные торговые сети. В ведомстве заметили, что к отсутствию сахара в магазинах в некоторых регионах привели ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей.