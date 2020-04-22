Алтайская пенсионерка украсила пивные магазины оскорбительными надписями

Жители города заметили, что многие фасады пивных магазинов теперь «украшают» оскорбительные надписи. В связи с этим было решено найти вандала.

Выяснилось, что бранные надписи оставляет приличная пожилая бабушка. Вероятнее всего, ее не устроило, что пивные магазины работают во время карантина. Полицейские разыскивают принципиальную пенсионерку, требующую прекратить «спаивать людей и детей».

«Это какая-то пожилая женщина сегодня утром сделала. Видео с камер только со спины. Трудно разобраться», — сообщила местная жительница.