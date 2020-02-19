Алсу призналась в покупке голосов для победы дочери в «Голосе». И это нельзя считать нарушением правил

При этом Алсу отметила, что никаких правил шоу она не нарушала. Один человек мог проголосовать 20 раз. Так как у певицы были в руках два телефона, то она отправила 40 SMS.

«Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Более того, в рамках этого так называемого голосования, которое на самом деле было аукционом, все участники всех сезонов покупали свои голоса. Потому что невозможно было отдать свой голос, элементарно не заплатив», — пояснила артистка.

Алсу отметила, что правила не запрещали ей агитировать за дочь в социальных сетях, а также подключать к голосованию родственников и друзей.

«Ты представляешь объем? С каждого телефона, например, по 20 голосов», — поинтересовалась она у собеседницы. При этом она не исключила того, что пение ее дочери могло понравиться простым зрителям.

Также Алсу рассказала, что когда вокруг Микеллы начался скандал, она подняла статистику по голосованию других сезонов шоу. Там она увидела, что аномальные разрывы в голосовании были и там. Но только победа ее дочери привела к тому, что результаты голосования отменили.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в шоу «Голос. Дети» по итогам зрительского голосования с большим отрывом. Она набрала 56,5% голосов зрителей, а ее главный конкурент Максим Ержан — лишь 27,9%. Однако зрители заподозрили, что голосование было нечестным. Первый канал привлек к расследованию компанию Group-IB. Специалисты выявили, что за участника под номером 7, под которым выступала Микелла, целенаправленно голосовали с телефонных номеров с похожим набором цифр. В итоге результаты финала аннулировали. Первый канал пообещал, что изменит систему зрительского голосования, а также показал новый выпуск финала, где назвал победителями всех финалистов шоу.