Альпинисты показали, как сбивают лед с вант Русского моста во Владивостоке. Видео от первого лица

Коммунальщики Владивостока продолжают устранять последствия ледяного шторма в Приморье. К делу подключились альпинисты, которые начали сбивать лед с вант Русского моста. Один из них снял видео с высоты и рассказал о своей работе.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае прошел ледяной дождь. В регионе оборвались линии электропередачи. Тысячи людей остались без света, горячей воды и отопления. Местные власти ввели режим ЧС.

Последствия разгула стихии устраняют восьмой день. Подачу электричества и тепла уже полностью восстановили во Владивостоке. Председатель правительства региона Вера Щербина рассказала, что циклон нанес Приморью ущерб более чем на 250 миллионов рублей, но эти цифры еще не окончательные.

«Можно уже сейчас сказать, что он очень значителен — как моральный, так и материальный. Конечно, больше всего пострадали люди — жители некоторых районов до сих пор без тепла и света», — отметила Щербина.

Денег в крае сейчас на все хватает. Кабмин выделил около 700 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с последствиями ледяного шторма.