Альпинист спас пса, застрявшего на скале в Кемеровской области

Инструктор спас собаку, застрявшую на скале в районе села Елыкаево в Кемеровской области. Животное заметила местная жительница, которая отдыхала вместе с компанией в бору у реки Томь. Девушка услышала жалобный вой пса, рассказал Life.

Неравнодушная позвонила спасателем, однако там ей отказали в помощи. Тогда она начала искать телефоны альпинистов в интернете. На сообщение девушки откликнулся инструктор спортклуба Роман Горев.

Он оперативно добрался до указанного места, где застряла собака. Мужчина раскидал веревки, привязался и стал спускаться с обрыва. По его словам, скала выглядела такой высокой, как будто это был девятиэтажный дом.

Через несколько минут Роман подхватил пса и благополучно спустился вниз. Вместе со своей «подругой», которая поджидала потерпевшее животное внизу, собаки умчали в лес.