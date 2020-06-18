Аллерголог перечислил три вида реакции на солнце

Существует несколько вариантов реакции организма человека на солнце. Обычная реакция — солнечный дерматит или солнечный ожог. Если он повторяется или на травмированный участок кожи попадает крем, грязная вода, может возникнуть хронический дерматит.

Еще один вариант — фотохимический дерматит. Он напоминает солнечный дерматит, однако здесь реакция с химическими веществами идет уже в самой коже. Фотохимический дерматит часто возникает, если человек испытывает какие-нибудь проблемы с кишечником.

«То есть в кишечнике заводится какая-нибудь гадость, которая выделяет токсин. Токсин поступает в кожу, кожа реагирует на ультрафиолет, и возникают уже более серьезные токсические соединения», — отметил врач.

Болибок назвал еще один вариант — истинный фотоаллергический дерматит. Он встречается реже всего. При нем возникает иммунная реакция на те продукты, которые образуются в коже человека под воздействием ультрафиолета.

«Это самая сложная для лечения ситуация, но, к счастью, она и самая редкая», — добавил Болибок.

Средства защиты от солнца, которые наносятся на кожу, помогают при всех трех вариантах солнечного дерматита. Если же у человека начался любой из них и не проходит в течение двух дней, лучше обратиться к врачу.

На данный момент достижение для 18 июня в Санкт-Петербурге составляет +31,3 градуса. Рекорд был установлен в 1905 году. Накануне же в северной столице был зафиксирован первый рекорд этого лета — +27,7 градуса.