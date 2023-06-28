Общество 28 июня 2023, 17:38 Аллерголог Грек посоветовала защищаться от комаров эфирным маслом грейпфрута

Читать 360tv в

Эфирное масло грейпфрута сможет обеспечить человеку маскировку от комаров, помешав им ориентироваться в пространстве. Об этом «Газете.Ru» сообщила ведущий аллерголог-иммунолог в Санкт-Петербурге Елена Грек.

Медик предупредила, что эфирные масла в чистом виде нельзя наносить на кожу, так как это может привести к аллергической реакции и даже ожогу, написал сайт kp.ru.

Реклама

Эфирное масло можно использовать лишь в сочетании с кремом. Для этого подойдет даже детский крем, добавила Грек.