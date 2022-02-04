Аллерголог Чернышова назвала симптомы и три причины «аллергии на оттепель»

Многих людей с наступлением тепла начинают мучить неприятные симптомы аллергии. Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова рассказала Тульской службе новостей, как проявляется «аллергия на оттепель» и в чем ее причины.

С приходом весны или во время плюсовой температуры зимой аллергики могут испытывать ощущения, схожие с симптомами ОРВИ. Это могут быть насморк, слезотечение, покраснение глаз, чихание, заложенность носа, резь с носу, а в некоторых случаях — сухой кашель, першение и сухость в горле. При этом нет температуры и слабости, как при настоящей болезни.

Специалист назвала три причины, которые обычно вызывают такую аллергию.

«Во-первых, аллергия на плесневые грибки, которые обитают в окружающей среде повсюду. Если во время оттепели снег сошел настолько, что видна земля, то есть вероятность такой аллергии. Во-вторых, аллергические реакции во время оттепели может вызвать цветение. Уже в марте, когда снег еще не сошел, начинают цвести орешник, ольха и лещина, которые широко распространены в Тульской области. <…> Существует еще и третья причина, которую выявить очень сложно. Есть мнение, что неприятные реакции в организме могут вызвать реагенты и металлы, которые скапливаются в снегу и во время оттепели поднимаются в воздух. <…> Механизм действия во всех случаях одинаков — аллергены попадают в рот и слизистые, вызывая неприятные симптомы», — рассказала Чернышова.