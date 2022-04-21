Аллерголог Быков дал совет страдающим поллинозом

Страдающим аллергией на пыльцу, приходя с улицы весной, стоит принимать душ. Такой совет в разговоре с «Газетой.ru» дал врач-аллерголог Сергей Быков.

Чтобы минимизировать контакт с пыльцой, лучше не выходить на улицу в жаркую и сухую погоду, а также при сильном ветре.

«После каждого выхода на улицу, возвращаясь домой принимайте душ и умывайте лицо. Таким образом вы смываете с волос и кожи частички пыльцы — аллергенов, которые могут вызвать реакцию и дома. Дополнительной мерой защиты дома станет приобретение очистителя воздуха с фильтром типа HEPA („высокоэффективное удержание частиц“)», — порекомендовал врач.