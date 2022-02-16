Аллерголог Болибок рассказал, как правильно выбрать наручные часы

Материалы, из которых изготовлен ремешок часов, а также современных гаджетов, например, фитнес-браслетов, при длительном контакте с кожей могут вызвать аллергию. В разговоре с «ФедералПресс» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какие часы наиболее безопасны.

Аллергическую реакцию может вызвать, например, никель, из которого довольно часто делают дешевое серебристое покрытие для браслетов и ремешков. То же касается хрома, солей алюминия, которые могут быть в составе. По словам врача, чтобы часы были абсолютно безопасными и не доставляли неудобств, на них лучше не экономить.

«Золото — благородный инертный металл, который не вступает в химические соединения. Как правило, если это настоящее золото, а не подделка, то реакции на него не бывает», — сказал Болибок.