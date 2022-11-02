Аллерголог Батиров заявил, что любое животное может стать причиной аллергии | 360°

Общество 02 ноября 2022, 12:48 Аллерголог Батиров заявил, что любое животное может стать причиной аллергии

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Врач аллерголог-иммунолог медицинского центра «К+31 Запад» Азизбек Ботиров в разговоре с изданием Life сообщил о том, что любое животное может стать причиной появления аллергии.

Зачастую аллергия появляется не столько на шерсть, сколько на секрет, выделяемый слюнными и сальными железами животных. В этом секрете содержится белок, который при взаимодействии с иммунной системой и вызывает реакцию организма.

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«У животных без шерсти лишь уменьшается площадь контакта с аллергеном, но эти питомцы не являются гипоаллергенными. Поэтому это миф», — процитировал сайт kp.ru слова медика.

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Ботиров добавил, что объявления о продаже гипоаллергенных кошек и собак — обычный блеф.