Аллерголог Батиров заявил, что любое животное может стать причиной аллергии | 360°

02 ноября 2022, 12:48
Аллерголог Батиров заявил, что любое животное может стать причиной аллергии
Врач аллерголог-иммунолог медицинского центра «К+31 Запад» Азизбек Ботиров в разговоре с изданием Life сообщил о том, что любое животное может стать причиной появления аллергии.
Зачастую аллергия появляется не столько на шерсть, сколько на секрет, выделяемый слюнными и сальными железами животных. В этом секрете содержится белок, который при взаимодействии с иммунной системой и вызывает реакцию организма.
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«У животных без шерсти лишь уменьшается площадь контакта с аллергеном, но эти питомцы не являются гипоаллергенными. Поэтому это миф», — процитировал сайт kp.ru слова медика.
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Ботиров добавил, что объявления о продаже гипоаллергенных кошек и собак — обычный блеф.
Животные
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