Аллергикам рассказали, как защититься от тополиного пуха

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок посоветовал россиянам, имеющим аллергию на тополиный пух, защищать дыхательные пути и глаза от его попадания на эти органы. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам врача, аллергия у человека возникает только при контакте с аллергеном.

«Дома, соответственно, затянуть москитной сеткой или марлей окна, чтобы не попадали внутрь пыль, пыльца и пух. То же самое желательно сделать на работе, если есть такая возможность. Если ее нет, то договориться пользоваться климат-контролями, потому что там фильтруется наружный воздух, и пыльца, тополиный пух в помещение не попадут», — сказал Болибок.

Во время посещения улицы врач советует закрывать лицо медицинской маской, а глаза — солнцезащитными очками.

«Опыт весны 2020 года и весны прошлого года показал, что жесткий масочный режим для защиты от коронавируса очень эффективно помогал от респираторных аллергозов. Пыльца — крупная частица по сравнению с вирусом, и она на любой тканевой маске многоразовой застревает и не попадает в дыхательные пути», — резюмировал аллерголог.