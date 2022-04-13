Аллергикам рассказали, как подготовиться к периоду цветения

Страдающим пыльцевой аллергией приходится нелегко в период с апреля по май. Врач — иммунолог-аллерголог Дарья Жук рассказала для «ФедералПресс», как аллергикам подготовиться к периоду цветения.

Для начала нужно определить конкретные аллергены. Сделать это можно в медклинике с помощью специальных тестов. Чаше всего россияне страдают аллергией на пыльцу берез и ольхи.

Контакт с аллергеном нужно минимизировать. Квартиру лучше не проветривать ночью и утром, а гулять безопаснее в вечернее время. После прогулок можно промывать нос солевым раствором.