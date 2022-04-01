Аллею Ветеранов благоустроят в Москве

Глава муниципального округа Марьино Виктор Сотсков рассказал, что местные жители попросили властей района благоустроить Аллею Ветеранов. Такие запросы начали поступать еще с прошлого года. Об этом написало издание Runews.

Местные жители хотят, чтобы локация, которая и сейчас является местом притяжения для всего юго-востока Москвы, стала еще более комфортной и современной.

«Замечательная инициатива жителей. Сюда приезжают многие москвичи, и далеко не только на 9 Мая. Конечно, это место нужно привести в порядок, чтобы Аллея Ветеранов стала еще и местом патриотического воспитания, чтобы здесь было интересно подрастающему поколению. Очень правильной считаю идею увековечить здесь марьинцев, которые защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Вместе с жителями района, муниципальными депутатами мы прошли по аллее. Я очень надеюсь, что и власти Марьина, и городские власти поддержат нас», — сказала сенатор Инна Святенко.

По словам Сотского, в поддержку проекта будут собираться подписи местных жителей. На специально созданной электронной платформе можно будет оставлять предложения о том, как должна выглядеть Аллея Ветеранов после обновления.