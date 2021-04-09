Аллею истории города предлагают открыть в Салехарде

Новое место для времяпрепровождения может появиться в Салехарде. Жители города могут повлиять на то, чтобы работы начались уже в 2022 году. Для этого им надо проголосовать на платформе gorodsreda.ru. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

«Территория была выбрана путем народного голосования — горожане проголосовали за создание здесь сквера. Представлен предварительный эскиз о возможном наполнении сквера. Но все будет корректироваться в рамках рабочего проектирования», — поделился заместитель начальника городского департамента строительства, архитектуры и земельных отношений Александр Панфилов.

Он добавил, что здесь планируют создать аллею истории города.