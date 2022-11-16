Общество 16 ноября 2022, 00:22 Аллею имени Дмитрия Медведева захотели создать в Абхазии Советник главы Минкультуры Абхазии Бжания: аллея Медведева может появиться в республике РИА «Новости»

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Аллея экс-президента России, а ныне заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева может появиться в Абхазии, заявила ТАСС советник министра культуры республики Милана Бжания.

Собеседница агентства принимает участие в круглом столе, посвященном истории российского Причерноморья, который проходит в Москве. По словам Бжании, новый этап развития взаимоотношений Абхазии и России начался в 2008 году, когда Медведев подписал указ о признании республики. В связи с этим абхазские власти хотят увековечить имя российского политика.

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«Предполагается создать аллею в одном из исторических городов нашей страны», — пояснила советник.

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По ее словам, эта инициатива будет активно обсуждаться. В Минкультуры Абхазии надеются, что такая аллея вскоре появится.

Ранее Медведев рассказал о роли России в современном мире. По его словам, Москва в одиночку противостоит Западу и сопутствующим этому вызовам.