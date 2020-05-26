Аллея врачей появится в столице Башкирии

По данным издания, главе республики Радию Хабирову посоветовали высадить аллею на улице Мустая Карима. Она находится в центре столицы, где жил сам поэт.

Ранее местный предприниматель пожертвовал пять миллионов рублей на поддержку врачей и волонтеров.

Эти деньги пойдут на оплату питания и проживания медиков, которые не могут находиться дома после смены. Кроме того, средства направят на поддержку активных волонтеров и соцработников.