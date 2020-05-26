Аллея врачей появится в столице Башкирии
В Уфе высадят Аллею врачей из «башкирской сакуры», передает портал ToDay News Ufa.
По данным издания, главе республики Радию Хабирову посоветовали высадить аллею на улице Мустая Карима. Она находится в центре столицы, где жил сам поэт.
Ранее местный предприниматель пожертвовал пять миллионов рублей на поддержку врачей и волонтеров.
Эти деньги пойдут на оплату питания и проживания медиков, которые не могут находиться дома после смены. Кроме того, средства направят на поддержку активных волонтеров и соцработников.