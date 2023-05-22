22 мая 2023, 10:35
Алкомаркетам предложили запретить иметь собственные сайты и мобильные приложения
Депутат Хамзаев: магазины используют сайты для продвижения алкогольной продукции
Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением запретить алкомаркетам заводить собственые сайты и мобильные приложения. Об этом написал RT.
Политик считает, что таким образом магазины активно продвигают свою продукцию и позволяют лицам даже младше 18 лет знакомиться с ассортиментом.
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«Прошу поддержать мою позицию о введении запрета на использование интернет-сайтов и мобильных приложений специализированными коммерческими организациями по розничной реализации алкогольной продукции», — сообщил в своем письме Хамзаев.
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