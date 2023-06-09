Общество 09 июня 2023, 15:51 Алкогольный напиток, просроченный на три месяца, продавали в круглосуточном магазине в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в круглосуточном магазине на улице Шостаковича инспектор Отдела исполнения административного законодательства выяснил, что в заведении продавался сидр, просроченный на три месяца. Об этом написал «Царьград».

Всего из этой точки правоохранители изъяли 13 литров опасного спиртного. Следователи возбудили дело об административном правонарушении, сообщили «Невские новости».

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Рейды по поиску контрафактного алкоголя проходят во всех российских городах после истории с суррогатом «Мистер Сидр». В результате употребления алкогольного напитка отравились несколько человек.