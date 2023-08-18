Общество 18 августа 2023, 09:37 Алкогольный концерн Pernod Ricard закроет представительства в России «Коммерсант»: владелец Jameson и Absolut стал готовиться к закрытию в России Википедия

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Французский алкогольный концерн Pernod Ricard, в который входят бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s и Ararat, стал готовиться к закрытию представительств в России. Товары будут поступать в страну за счет параллельного импорта. Об этом рассказал «Коммерсант».

«Содержать представительство сегодня рискованно, что показывает давление за границей на Bacardi после публикаций о продолжении работы компании в РФ», — указал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

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Источник указал, что ключевые бренды Pernod Ricard останутся в РФ за счет параллельного импорта. Однако за последний год объем ввезенной продукции концерна в Россию сократился вдвое.

«В 2022 году, после начала конфликта на Украине и ужесточения западных санкций, компания сократила ввоз до 6,95 миллиона», — указал «Коммерсант».

В концерн входят Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Olmeca, Ararat. В мае текущего года Pernod Ricard заявил о решении прекратить поставки в Россию. В частности, ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании, объявил о приостановке экспорта коньяка «Арарат» на российский рынок.