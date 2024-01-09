Общество 09 января 2024, 16:41 Алкогольное мороженое начнут продавать по правилам спиртных напитков Правительство России приравняло алкогольное мороженое к спиртному Unsplash

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о приравнивании алкогольного мороженого к спиртным напиткам. Об этом сообщила «Российская газета».

«Утвердить прилагаемые изменения», — отметили в распоряжении.

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Согласно документу, десерты с алкоголем запретят продавать несовершеннолетним. Несмотря на содержание спирта, алкогольное мороженое ранее не входило в список товаров, считающихся алкоголем. В России продукты с содержанием этилового спирта свыше 0,5% считаются алкогольной продукцией, поэтому требуют лицензии на производство и реализацию.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что алкогольное мороженое необходимо сделать недоступным для детей и подростков. Необычный десерт является привлекательным продуктом для несовершеннолетних, добавил он.

По мнению врача-нарколога Василия Шурова, даже обычное мороженое дает детям «нормальный уровень эйфории». Добавление спирта в лакомство он сравнил с «диверсией».