Названы места продажи контрафактного алкоголя в Петербурге

Смольный провел рейды по выявлению контрафактных продуктов в Санкт-Петербурге. За 2021 год их прошло практически столько же, сколько за весь 2020 — 164, рассказал «Петербургский дневник».

В результате проверок выяснилось, что 22 торговые организации нарушили действующие правила. Владельцы этих точек в общей сложности должны заплатить 1 765 000 рублей. Также 10 точек розничной продажи спиртного остались без лицензии. Нарушения выявили в Приморском, Выборгском, Московском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Невском и Фрунзенском районах. Только за первое полугодие из незаконного оборота было изъято 985 литров алкоголя.