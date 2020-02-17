Алкоголизм назвали причиной проблем с демографией в России

Алкозависимые россияне — причина демографических проблем в стране. Чтобы не допускать разрушения семей, нужно принять закон о принудительном лечении алкоголиков.

«В логике народосбережения лучше принять закон о принудительном лечении от нарко- и алкозависимости», — цитирует РИА «Новости» слова замглавы Всемирного русского народного собора Константина Малофеева.

Он сравнил инициативу с законопроектом о семейно-бытовом насилии. По словам Малофеева, причина заключается не в детях, а в зависимых родителях. Например, женщина должна иметь возможность позвонить, чтобы супруга забрали на капельницу или на лечение от алкоголизма.

«Ведь именно к разрушению семьи приведет запрет одному из родителей общаться с детьми или отправка мужа в тюрьму, а детей — в детский дом», — подчеркнул замглавы ВРНС.

Ранее зампред комитета ГД РФ по охране здоровья Николай Говорин сообщил, что депутаты предложили принять закон о принудительном лечении алкозависимых. Он отметил, что около 70% случаев домашнего насилия происходит из-за чрезмерного употребления спиртного. Законопроект могут внести на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию.