Алкоголиков-нарушителей в России предложили 2 года лечить насильно

Вслед за наркоманами на принудительное лечение планируют отправлять и алкоголиков, которые постоянно спьяну нарушают закон. Эту идею охотно поддержал нарколог Брюн. Он предложил лечить их целых два года.

«Все, кто хронически злоупотребляет и имеет административные или уголовные правонарушения, должны в обязательном порядке проходить профилактические лечебные и реабилитационные мероприятия», — приводит ТАСС слова главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна.

Он добавил, что если медики поставят нарушителю закона диагноз «алкоголизм», то лечить его необходимо два года, не меньше. Особенно это касается тех, кто после спиртного сел за руль. Брюн также предложил помимо нарколога и психиатра привлекать к лечению алкоголиков тех, кто уже завязал. Такие люди помогут рассказами из собственной жизни осознать, что алкоголь — это серьезная проблема.

Брюн напомнил, что после 40 лет в организме практически не остается ферментов, которые расщепляют алкоголь. После этого возраста алкоголизм становится особо тяжелым. Нарколог призвал поберечь здоровье и вообще отказаться от спиртного, чтобы не усложнять жизнь ни себе, ни окружающим.

Ранее «Известия» со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений написали, что суды будут отправлять на принудительное лечение тех, кто в пьяном состоянии постоянно нарушают закон. По-поводу наркоманов такое решение уже приняли.