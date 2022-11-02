Алкоголь внесли в список для параллельного импорта | 360°

Общество 02 ноября 2022, 20:55 Алкоголь внесли в список для параллельного импорта Минпромторг внес алкогольные напитки в список для параллельного импорта Andreas M/Unsplash / Unsplash

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Минпромторг обновил список товаров для ввоза в Россию с использованием параллельного импорта. В перечень добавили алкогольные напитки. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Министерство внесло с список ряд алкогольных и безалкогольных напитков, а также уксус. Среди производителей спиртного — ряд иностранных брендов, включая Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels’s, Jim Beam и другие.

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После начала спецоперации и введения санкций против России некоторые иностранные компании покинули отечественный рынок. Для того, чтобы обеспечить россиян всем необходимым, в стране легализовали параллельный импорт. Это схема, которая позволяет ввозить товары без разрешения их правообладателей. В последнее время объемы параллельного импорта бытовой техники и электроники из Армении и Казахстана выросли, рассказал «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. Он объяснил это тем, что страны входят в Евразийский экономический союз — это значит, что между ними не существует таможенных границ.

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Ранее стало известно, что производитель ликера Jägermeister решил приостановить поставку напитков в Россию. Из-за этого цены на оставшиеся в запасе напитки резко возросли.