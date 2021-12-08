Россиянам спрогнозировали рост цен на алкоголь в Новом году

Под Новый год традиционно, в силу ажиотажа, дорожает практически все. Некоторые производители уже сейчас заговорили о росте цены алкоголя на 15%, потому что «подорожала пшеница, из которой делается спирт».

Однако, как отметил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников в беседе с агентством «Прайм», если взять, к примеру, водку, то при минимальной цене в 230 рублей себестоимость собственно водки в бутылке составит порядка 36 рублей, и еще шесть рублей прибыли сверху для производителя. Остальные примерно 190 рублей — это акциз, НДС, а также наценка розничного продавца и транспорт.

По словам экономиста, если цена за тонну пшеницы сейчас внезапно еще раз удвоится, то себестоимость собственно бутылки вырастет примерно на девять рублей, но «не на 30-40, которые заявляются».

Это значит, что есть иные, более тонкие факторы поднятия цены, среди которых, к примеру, негативные ожидания.

Черников отметил, что не секрет, что с 1 января 2022 года вырастет на 4-5% алкогольный акциз. По его словам, производители, вероятно, ожидая обусловленного этим снижения спроса, уже пытаются компенсировать эти ожидаемые потери.

Другие алкогольные напитки в ценообразовании более сложны, но из-за роста акциза и, в целом, негативных ожиданий их цена тоже должна подняться к Новому году. А дальше, резюмирует Черников, вероятно, они останутся на этом уровне «до очередного ЧП».

Новый год для представителей алкогольной индустрии является самым «жарким сезоном», считает руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. Он рассказал, какое количество шампанского и игристых вин выпивают россияне на новогодние праздники.