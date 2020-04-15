Алкоголь при коронавирусе несет только вред. Он не дезинфицирует легкие и нагружает печень

Некоторые считают, что во время пандемии для профилактики лучше пить крепкое спиртное. Но такое мнение ошибочно, так как алкоголь создает дополнительную нагрузку на печень и весь организм в целом. Такой эффект опасен при заражении коронавирусом.

«Следует взвесить все риски. Коронавирус, как и любая болезнь, создает нагрузку на все ваши органы. И пока ваш организм борется, печень испытывает повышенную нагрузку, отфильтровывая побочные продукты этой борьбы», — заявил врач одной из больниц в Нью-Йорке Марлен Каплан РИА «Новости».

Он добавил, что распитие алкоголя может помочь только продезинфицировать полость рта и горло. Легкие же обработать спиртом не удастся. Медик посоветовал полоскать горло раствором соды.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн и вовсе предупредил, что пристрастие к спиртному повышает вероятность заболеть COVID-19. В алкоголе есть этанол, который разрушает клетки, поэтому инфекциям гораздо легче попасть в организм. Более того, постоянное употребление горячительного может привести к серьезной зависимости.

По данным на 15 апреля, в России 24 490 человек заражены коронавирусом. Насчитывается 198 летальных случаев. Полностью выздоровели 1986 человек.