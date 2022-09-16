Алкоголь предложили включить в параллельный импорт | 360°

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Алкоголь предложили включить в параллельный импорт

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Алкоголь предложили включить в параллельный импорт

Минпромторг выступил с предложением дополнить список параллельного импорта алкоголем

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Иностранный алкоголь предложили включить в список товаров, разрешенных к ввозу путем параллельного импорта. Соответствующий проект подготовило министерство промышленности и торговли России. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Ведомство предложило ввозить в Россию виски, коньяк, игристое вино и шампанское известных брендов без предварительного получения согласия правообладателя. Список производителей алкоголя указан в приложении.

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Ранее с предложением организовать параллельный ввоз иностранного алкоголя выступила

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), напомнил «Интерфакс».

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Ретейлеры заявили, что после прекращения поставок иностранных производителей рынок алкоголя потерял 66% доли виски, 63% рома, 82% коньяка и 100% игристого вина из французского региона Шампань.

Это решение не поддержало министерство финансов, которое отвечает за государственное регулирование алкогольного рынка. Там пояснили, что параллельный импорт алкоголя приведет к увеличению доли контрафакта.

Алкоголь

Ретейл

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