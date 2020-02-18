Алкоголь предложили продавать через сайт госуслуг

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила продавать алкоголь с помощью Единой биометрической системы и сайта госуслуг.

Как сообщила газета «Известия», это нужно для того, чтобы удостовериться в возрасте покупающих спиртные напитки в интернете.

АКИТ уже направила председателю правительства Михаилу Мишустину и в профильные ведомства соответствующее обращение. Там предлагается испробовать такую систему продаж в рамках эксперимента с участием крупнейших сетевых магазинов.

В Минпромторге указали, что это поможет проверить существующие возможности ЕГАИС, системы контроля спиртного. Авторы проекта указали, что алкоголь покупателям будут доставлять курьерские службы и «Почта России». Пока документ о введении онлайн-продаж алкоголя находится на согласовании в правительстве и не внесен на рассмотрение в Госдуму.