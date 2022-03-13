facebook_pixel
    13 марта 2022, 19:08

    Алкоголь, косметика, часы. Что перестанут возить в Россию из США

    Минпромторг США раскрыл список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в РФ

    Оксана Кириллова

    В Россию из США перестанут ввозить спиртное, туалетную воду, дамские сумочки, купальники, ювелирные украшения и другие предметы роскоши. Список таких предметов обнародовало Бюро промышленности и безопасности США при Министерстве торговли.

    Алкоголь, косметика, часы. Что перестанут возить в Россию из США

    В полный перечень входят:

    • алкоголь (шампанское, ром, текила, бурбон и так далее);
    • сигары и табак: трубочный, нюхательный и жевательный;
    • косметика и парфюмерия, в том числе средства по уходу за кожей, туалетная вода;
    • чемоданы, саквояжи, сумочки;
    • изделия из натурального меха, ковры, шелк;
    • ювелирные украшения и драгоценные камни;
    • мотоциклы, электромобили, некоторые легковые автомобили, снегоходы, судовые двигатели;
    • наручные часы;
    • концертные рояли;
    • предметы искусства и коллекционирования.

    Указ, запрещающий ввозить в Россию предметы роскоши, президент США Джо Байден подписал 11 марта. Он также объявил о запрете на импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России.

    Ранее США запретили ввоз в страну российской нефти, природного газа и угля. Байден обещал странам Евросоюза полную поддержку и помощь в снятии энергетической зависимости от России в случае, если они последуют примеру США. Однако в ЕС заявили, что не будут вводить энергетические санкции против России.