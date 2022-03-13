Алкоголь, косметика, часы. Что перестанут возить в Россию из США

В Россию из США перестанут ввозить спиртное, туалетную воду, дамские сумочки, купальники, ювелирные украшения и другие предметы роскоши. Список таких предметов обнародовало Бюро промышленности и безопасности США при Министерстве торговли.

В полный перечень входят:

алкоголь (шампанское, ром, текила, бурбон и так далее);

сигары и табак: трубочный, нюхательный и жевательный;

косметика и парфюмерия, в том числе средства по уходу за кожей, туалетная вода;

чемоданы, саквояжи, сумочки;

изделия из натурального меха, ковры, шелк;

ювелирные украшения и драгоценные камни;

мотоциклы, электромобили, некоторые легковые автомобили, снегоходы, судовые двигатели;

наручные часы;

концертные рояли;

предметы искусства и коллекционирования.

Указ, запрещающий ввозить в Россию предметы роскоши, президент США Джо Байден подписал 11 марта. Он также объявил о запрете на импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России.

Ранее США запретили ввоз в страну российской нефти, природного газа и угля. Байден обещал странам Евросоюза полную поддержку и помощь в снятии энергетической зависимости от России в случае, если они последуют примеру США. Однако в ЕС заявили, что не будут вводить энергетические санкции против России.