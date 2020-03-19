    19 марта 2020, 15:49

    Алкоголь из-за рубежа не пропадет с российских прилавков

    Анатолий Минкин

    Проблема с поставками иностранного алкоголя из-за распространения коронавируса действительно есть. В частности, речь идет о сложностях на таможне. Однако дефицита этого товара в розничной продаже ожидать не стоит. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). В нее входят основные сетевые ретейлеры России.
    Алкоголь из-за рубежа не пропадет с российских прилавков

    В АКОРТ рассказали, что пока сложности появились только в логистике и при оформлении таможенных документов для ввоза иностранного алкоголя в Россию.

    «Связываем это в том числе и со сложностями работы в условиях ограничений по коронавирусу и надеемся, что ситуация быстро разрешится», — заявили в Ассоциации. При этом там отметили, что дефицита этого товара в торговых сетях ждать не стоит. Прежде всего дополнительные поставки в случае необходимости организуют со складов. При этом в Ассоциации отметили, что в общем объеме спроса доля импортного алкоголя невелика.

    Не заметили проблем с поставкой алкогольной продукции в компании «Росинтер» (торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «Американский Бар и Гриль» и другие). Там отметили, что с постоянными поставщиками налажен диалог, где рассматривают разные ситуации для выхода из кризисной ситуации.

    Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что крупные импортеры начали предупреждать рестораторов о возможных проблемах с поставками вина из-за распространения коронавируса. Для этого они даже начали требовать предоплату. По данным издания, Росалкогольрегулирование начало собирать информацию о том, поставки каких видов продукции могут быть сорваны.