Алкоголь из-за рубежа не пропадет с российских прилавков

В АКОРТ рассказали, что пока сложности появились только в логистике и при оформлении таможенных документов для ввоза иностранного алкоголя в Россию.

«Связываем это в том числе и со сложностями работы в условиях ограничений по коронавирусу и надеемся, что ситуация быстро разрешится», — заявили в Ассоциации. При этом там отметили, что дефицита этого товара в торговых сетях ждать не стоит. Прежде всего дополнительные поставки в случае необходимости организуют со складов. При этом в Ассоциации отметили, что в общем объеме спроса доля импортного алкоголя невелика.

Не заметили проблем с поставкой алкогольной продукции в компании «Росинтер» (торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «Американский Бар и Гриль» и другие). Там отметили, что с постоянными поставщиками налажен диалог, где рассматривают разные ситуации для выхода из кризисной ситуации.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что крупные импортеры начали предупреждать рестораторов о возможных проблемах с поставками вина из-за распространения коронавируса. Для этого они даже начали требовать предоплату. По данным издания, Росалкогольрегулирование начало собирать информацию о том, поставки каких видов продукции могут быть сорваны.