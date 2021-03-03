«Альянс врачей» признали иностранным агентом в России

Минюст России включил «Альянс врачей»* в список НКО, которые выполняют функцию иноагента на территории страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Третьего марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения „Альянс врачей“*, возглавляемый Васильевой А. Е.», — рассказали в Минюсте.

По данным ведомства, есть факты, что эта НКО получала деньги из-за рубежа и занималась в России политикой.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение деятельности некоммерческих организаций и людей, выполняющих функцию иностранных агентов. Через два дня после этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил лишать регистрации признанные иноагентами НКО за организацию незаконных акций.

*«Альянс врачей» — организация, которую Минюст России включил в реестр выполняющих функции иностранного агента НКО.