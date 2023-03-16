Общество 16 марта 2023, 18:33 Альянс турагентств усомнился в отмене бесплатных виз для россиян в Индонезии

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Индонезия вряд ли отменит бесплатные визы для российских туристов, которые они получают по прилету в страну. Об этом «Известиям» рассказал вице-президента Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, между странами нарушился обмен туристами. Отчасти из-за отсутствия регулярных рейсов. Поэтому часть россиян остаются в Индонезии нелегально. Но, как добавила «Политика сегодня» в наших туристах азиатское государство нуждается.

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«Индонезия нуждается в российских туристах. Другое дело, что около 70% россиян сейчас приезжают туда самостоятельно, и лишь 30% — с туроператорами», — сказал Алексан Мкртчян.

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