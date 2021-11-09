Алименты на детей-инвалидов предложили увеличить

Увеличить алименты на детей-инвалидов предложили в Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом «Парламентской газете» рассказала глава комитета Нина Останина.

Она пояснила, что, по мнению членов комитета, необходимо увеличить алименты, выплачиваемые наиболее уязвимым категориям. В первую очередь это семьи с детьми с ограниченными возможностями.

«Как правило, такие семьи остаются без отцов. Мамы, которые в одиночку растят ребенка-инвалида, вынуждены жить на мизерную пенсию или пособие. А расходов у них больше, так как часто нужно оплачивать не только медицинские, но и реабилитационные услуги. Мы считаем несправедливым подход, когда алименты одинаковые для здорового ребенка и ребенка-инвалида, и предлагаем внести соответствующие изменения в законодательство», — сказала Останина.